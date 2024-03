F1 | Red Bull, incognita graining in vista del GP d’Australia di domani [VIDEO]

F1 Red Bull – Incognita graining per la Red Bull in vista del prossimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine della sessione di qualifica a Melbourne, Matteo Bobbi ha analizzato le immagini dei run compiuti da Max Verstappen nelle libere 3 del mattino, precisando come la sua RB20 abbia parecchio sofferto il fenomeno con l’anteriore e posteriore destra. Una condizione ben visibile dalle immagini e che potrebbe creare dei grattacapi in ottica gara, soprattutto se la Ferrari – come pare – riuscirà ad avere una migliore gestione del problema.

Verstappen, ricordiamo, scatterà dalla prima fila e avrà di fianco la SF-24 di Carlos Sainz. Appuntamento alle 5.00 di domani mattina per la partenza di questo appuntamento mondiale sul tracciato dell’Albert Park. Diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV.