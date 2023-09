F1 | Red Bull in difficoltà, Verstappen a sette decimi da Sainz

Un colpo di scena sembrava impensabile, ed ecco che nel venerdì di Singapore la Red Bull sorprende, ma in negativo. Già al debutto tra le strade di Marina Bay, Max Verstappen è costretto a cedere il passo alle due Ferrari, più veloci di un decimo rispetto alla formidabile RB19. Già alla luce del sole appare evidente come alla scuderia austriaca manchi qualcosa, ma è al calare della notte che tutti i dubbi vengono a galla. Il campione del mondo si ritrova nella seconda parte della classifica per tutta la durata della seconda sessione di libere, per poi, con un ultimo colpo, risalire almeno in ottava posizione. Sette i decimi di distacco da Carlos Sainz, leader di giornata; una enormità, considerate le performance a cui Verstappen ci ha abituato. L’olandese dichiara che ci sono alcune cose ancora da capire, un motto che proprio i tifosi della rossa conoscono ormai bene: certo è che anche nel passo gara la Red Bull sembra in difficoltà, e sette decimi sembrano oggi un abisso.

“Non è quello che ci aspettavamo. Abbiamo faticato tantissimo col bilanciamento della vettura, abbiamo provato diverse soluzioni: alcune hanno funzionato, altre no, ma di sicuro non siamo risusciti a mettere a posto la macchina – ha ammesso Max – ci sono diverse cose da capire per domani. Abbiamo tempo questa notte per capire cosa non va. Cercheremo di migliorare per le qualifiche, ma il divario è grosso: le Ferrari sono troppo veloci e noi non siamo dove ci aspettavamo”.