F1 | GP Singapore, prove libere 2: Ferrari si conferma leader con Sainz davanti a Leclerc

F1 GP Singapore risultati prove libere 2 – Ferrari si è confermata al comando della graduatoria generale dei tempi nella seconda sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo le migliori prestazioni ottenute in mattinata, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ribadito l’ottimo passo della SF-23 a Marina Bay, con il secondo che è riuscito ad ottenere il crono più veloce in 1’32″120, solo 18 millesimi più rapido del compagno di squadra. Una performance interessante che tiene aperte diverse opportunità per la qualifica di domani pomeriggio, anche se la Rossa dovrà lavorare e parecchio sul passo gara, apparso in netta difficoltà nel confronto con Aston Martin, Mercedes e Red Bull.

Alle spalle di Sainz e Leclerc si sono classificati George Russell e Fernando Alonso, con quest’ultimo per distacco il più veloce su gomme medie. L’iberico ha tenuto un ritmo costante per tutta la simulazione della corsa e – giro in qualifica permettendo – potrebbe giocarsi delle chance importanti per la corsa di domenica pomeriggio. Un’occasione più unica che rara che il due volte iridato proverà a non farsi sfuggire. Lando Norris ha trovato posto in sesta posizione, seguito a ruota da Sergio Perez, Max Verstappen – in evidente difficoltà col set-up della propria RB19 – e Kevin Magnussen. Infine, Valtteri Bottas a chiudere la top dieci.

Appuntamento alle 11.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere, la quale offrirà dei riscontri importanti in vista delle qualifiche in programma lo stesso pomeriggio alle 15.00. Tutta la giornata verrà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, in differita su TV8.