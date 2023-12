Il 2023 è stato un anno magico per la Red Bull e per Max Verstappen. L’olandese, che si laureato campione del mondo per la terza stagione consecutiva, è stato protagonista di un’intensa galoppata dove ha letteralmente sbaragliato la concorrenza e che lo ha visto conquistare la bellezza di diciannove gare su ventidue appuntamenti disputati.

Discutendo dell’olandese, che nel corso dell’ultimo Mondiale ha sbriciolato vari record, Chris Horner ha sottolineato che a caratterizzare il talento di Max sia la continua ricerca a cogliere e analizzare le varie informazioni che ha a disposizione all’interno del team. Al tempo stesso, parlando del futuro di Verstappen, lo stesso Horner non crede che l’attuale iridato continuerà ancora per lungo tempo la sua carriera in Formula 1.

“Penso che sia molto forte mentalmente – ha dichiarato Horner, intervistato da RaceFans.net – Non credo che guiderà in F1 a 42 anni. Ma mancano 18 o 16 anni rispetto ad ora. Quindi penso che affronterà le cose una stagione alla volta”.

Horner ha poi aggiunto: “Penso bisogna sempre imparare. E penso che anche per lui valga lo stesso. È come una spugna: assorbe e applica. Ed è semplicemente affamato di informazioni. Vuole quella conoscenza e poi la applica”.