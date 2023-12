F1 | Peter Windsor: “Ferrari in lotta per il titolo? Leclerc batterebbe Sainz”

Peter Windsor non ha dubbi. Per il noto giornalista britannico, che tra le altre ha lavorato in Ferrari tra la fine degli ’80 ed inizio ’90, Charles Leclerc riuscirebbe ad avere la meglio sul compagno di squadra Carlos Sainz qualora la Rossa fornisse ad entrambi una monoposto competitiva per la lotta iridata. Windsor, discutendo del talento di entrambi, ritiene che il monegasco rispetto all’ex McLaren riesca a portare più a lungo la monoposto al limite.

La Ferrari ha concluso l’ultima stagione al terzo posto nel Mondiale costruttori, fallendo il deciso sorpasso ai danni della Mercedes. In un campionato complicato, dove la squadra del Cavallino ha dovuto fare i conti con una vettura non certo esaltante, l’unica gioia è arrivata a Singapore dove la SF-23 ha conquistato la sola vittoria del 2023 grazie a Carlos Sainz.

“Penso che se la Ferrari avesse una macchina competitiva per il titolo sarebbe difficile credere che Leclerc non riuscirebbe ad avere la meglio su Carlos Sainz – ha dichiarato Windsor, discutendo su una recente live sul proprio profilo Youtube – Per quanto Sainz sia diventato un buon pilota sulla Ferrari è come Jim Clark che riusciva a guidare al limite in maniera più facile rispetto a Jackie Stewart, penso sia la stessa con Leclerc”.

Leclerc riesce a trovare sempre il limite, riuscendoci più a lungo rispetto a Sainz. Vero che Charles commette errori, ma se avesse una macchina in lotta per il campionato non sono sicuro che vedremmo lo stesso Leclerc, non credo che farebbe un numero elevato di errori come accaduto finora. E penso che battere Sainz”.