F1 | Red Bull, Horner: “Dobbiamo riportare Perez davanti!”

Silverstone – Aveva forse altre aspettative Christian Horner per le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. A metà del Q1 è Sergio Perez – durante il giro di lancio sulle soft – a finire in ghiaia, restando bloccato con la sua Red Bull all’esterno della Copse. Al rientro in pista, dopo la bandiera rossa, anche Max Verstappen perde il controllo della RB20 alla stessa curva, riuscendo però a salvarla. I danni riportati danneggiano il resto della sua qualifica, e Max riesce a conquistare soltanto la seconda fila: scatterà infatti dalla quarta posizione, accanto alla McLaren di Lando Norris, terzo. La partenza del GP di Silverstone si preannuncia esplosiva.

Horner: “Max è stato eccezionale nonostante i danni della vettura”

“Con quell’incidente in Q1, e con i danni riportati, Max ha perso almeno tre decimi e parecchio carico aerodinamico. I meccanici hanno fatto un lavoro incredibile per riparare la macchina al meglio, però il carico era diminuito, e il bilanciamento sballato, e Max ha fatto il possibile. Credo che il suo ultimo giro sia stato eccezionale – ha continuato il team principal – arrivare quarto nonostante quel danno, e così vicino alla pole, è stato incredibile. La prima fila oggi è della Mercedes , sono stati molto veloci in queste condizioni, la gara di domani sarà interessante. Per domani preferirei condizioni costanti: o solo pioggia o solo asciutto, le condizioni miste sono le più difficili. Ci stiamo godendo una splendida estate qui e penso che le condizoni saranno simile domani.

“L’obiettivo di Checo per domani è raggiungere la zona punti – continua Horner – sarà molto dura per lui, partendo da quella posizione, però è davvero frustrante perderlo nel Q1. Ieri nelle libere sembrava in buone condizioni, è andato bene anche stamattina. Quell’errore lo ha condannato. Max sarà da solo davanti, è un handicap: ci saranno due Mercedes e due McLaren davanti, dobbiamo riportare Sergio in forma rapidamente, per rimetterlo davanti. E’ necessario anche per il campionato costruttori: ovviamente non ha avuto una gran giornata, ma faremo il possibile per recuperare domani”.