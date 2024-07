F1 | Aston Martin, Alonso: “Vogliamo lottare per la zona punti”

Silverstone – Una qualifica dal finale dolce amaro per Fernando Alonso. L’asturiano non sembra brillare all’inizio del Q1, quando tutte le vetture erano in pista con gomma intermedia. Una volta montata la soft, però, l’Aston Martin si è improvvisamente accesa e Fernando si è spesso messo al comando, restando tra le posizioni al vertice. Al termine del Q2, infatti, Alonso si qualifica col terzo miglior tempo. Le premesse per un ottimo risultato, dunque, c’erano tutte, ma lo spagnolo trova traffico e si qualifica nono. Il tempo, però, gli viene cancellato: Fernando dovrà quindi ricostruire il suo weekend dalla decima posizione.

Alonso: “Avremmo potuto fare meglio della decima posizione”

“E’ bello avere entrambe le vetture in Q3 dopo un diversi sabati difficili per la squadra. sfortunatamente non sono riuscito a completare l’ultimo giro nel Q3 a causa del traffico nel giro di uscita con Sainz e Piastri. Eravamo tra i primi tre alla fine del Q2, il passo era competitivo, per cui credo che avremmo potuto fare meglio della decima posizione. Speriamo di poter lottare per la zona punti con entrambe le vetture”.