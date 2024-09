F1 | Red Bull, Horner accusa Sainz: “Perez poteva vincere”

Baku – Probabilmente, all’inizio della stagione, Christian Horner si sarebbe potuto aspettare di tutto – visti i vari drammi che hanno afflitto la squadra all’inizio del campionato – ma mai che la sua Red Bull avrebbe perso la leadership nel campionato costruttori. Eppure, al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan è la McLaren a svettare al comando, con venti punti di vantaggio. Un risultato frutto della difficile gara di Max Verstappen, alle prese con una macchina nervosa e sbilanciata, che grazie alle sventure altrui recupera una quinta posizione, e poi il crash finale di Sergio Perez con la Ferrari di Carlos Sainz. Un contatto che i commissari liquidano come semplice incidente di gara e che ha dato voce a diverse interpretazioni; secondo Honer Checo aveva la vittoria in mano.

Horner: “Carlos ha sterzato a sinistra e c’è stato il contatto”

“Un finale deludente e una gara davvero sfortunata per Checo; avrebbe potuto vincere e sfortunatamente non ce l’abbiamo fatta. Sembra che Carlos abbia sterzato verso sinistra e c’è stato il contatto, che ha causato enormi danni. L’importante è che entrambi i piloti stiano ben, ma questo ci è costato tanti punti per Checo e per il campionato costruttori, siamo delusi. Max non era contento del set-up, dovremo verificare cosa è accaduto. Dopo la sosta è rimasto bloccato dietro Norris e Albon, è stato sfortunato e le gomme da li non hanno più funzionato. Tutto è cambiato per il campionato costruttori negli ultimi tre giri , ma lotteremo sodo per tornare davanti”.