F1 | Racing Bulls, Tsunoda: “Non so cosa avesse da guadagnare Stroll da quella manovra”

Baku – Ancora un tredicesimo posto e un ritiro per la Racing Bulls, che conclude il Gran Premio dell’Azerbaijan con l’esatto risultato conquistato a Monza. A Baku Daniel Ricciardo, quattordicesimo al via, ha tentato di diversificare la sua gara partendo sulle hard. Inizialmente la strategia paga, ma presto Ricciardo comincia a soffrire il graining, perdendo tempo sul giro. Alla bandiera a scacchi è tredicesimo. Diverso destino, invece, per Yuki Tsunoda: al via resta coinvolto in un contatto con Lance Stroll: il canadese ne rimedia una foratura, mentre la VCARB01 del giapponese resta in pista con la pancia destra squarciata. Tsunoda cerca di resistere, ma i danni sono troppi e al quindicesimo giro torna ai box per restarci.

Ricciardo: “Dobbiamo capire perché il nostro graining è durato più degli altri”

“È stata una gara difficile. La partenza è andata bene: i piloti sulle medie davanti a me sembravano in difficoltà e siamo riusciti a raggiungerli. Avevo la gomma dura e ho cercato di sfruttarla dove potevo, trovando il ritmo e andando lungo. Dopo qualche giro, abbiamo riscontrato un forte graining che è andato peggiorando nei successivi dieci giri, facendoci perdere qualche secondo. Il team si è accorto che altre vetture stavano eliminando quel graining, mentre a noi è servito molto più tempo per farlo. Quando ci siamo riusciti, abbiamo ripreso il nostro passo ma a quel punto avevamo perso molto terreno. Non ho mai avuto a che fare con tanto graining, l’oscillazione del tempo sul giro è stata fino a quattro secondi. Dobbiamo capire perché il nostro graining è durato più degli altri. Guardando alla prossima gara, adoro il Marina Bay Street Circuit: spero di poter avere un weekend migliore lì”.

Tsunoda: “Non so cosa avesse da guadagnare Stroll da quella manovra”

“Sono molto frustrato per quanto accaduto, è la seconda volta di fila. La mia gara è durata davvero poco e ho perso l’opportunità di fare punti. Sarebbe stato comunque difficile, ma nelle gare sui cittadini può sempre succedere di tutto. Partire dalla P12 non è stato certo l’ideale e significa rischiare di subire dei danni. Dobbiamo migliorare e qualificarci tra i primi dieci, così da poter fare partenze migliori. Per quanto riguarda quello che è successo in pista, credo che la manovra da parte sua – riferendosi a Stroll – non era necessaria. Buttarsi dentro così, come se non avesse nulla da perdere. Non so cosa avesse da guadagnare da quella manovra, ma non avevo intenzione di rendergli le cose semplici. È stato un peccato, non era così che avrei voluto finire la gara, ma torneremo più forti a Singapore”.