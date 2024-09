F1 | Sauber, il gioco di squadra non basta per l’ingresso in Q2

Baku – Gran gioco di squadra per la Sauber, che tenta di portare almeno una delle due vetture in Q2, ma senza successo. Zhou Guanyu dovrà scontare una penalità per aver sostituito alcune componenti della sua power unit e per questo la sua qualifica è stata “sacrificata” per il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il cinese ha dato la scia a Bottas, che è riuscito a conquistare il decimo tempo. Con ancora due minuti sul cronometro, però, quel crono è lentamente scivolato fino alla diciottesima posizione, con la pista in evidente miglioramento e gli avversari pronti a segnare tempi più veloci. Ancora una volta la Sauber dovrà ricostruire il suo weekend dal fondo della classifica.

Bottas: “Zhou è un vero team player”

“E’ stata un’altra difficile sessione di qualifica. Le abbiamo tentate tutte, anche col gioco di squadra: Zhou mi ha dato la scia, e questo dimostra che è un vero team player, ma non è bastata per l’ingresso in Q2. Non eravamo lontani, ma il giro non era perfetto a causa di curva 5. A parte questo, abbiamo fatto tutto bene anche col tempismo e la strategia, solo non eravamo abbastanza veloci. Domani è un altro giorno e tutto può accadere a Baku”.

Zhou: “Spero di poter avere delle opportunità in gara”

“Sapevo che avrei dovuto scontare una penalità in gara e che sarei stato costretto a partire dal fondo, per cui abbiamo pensato di sfruttare la cosa a favore del team. L’obiettivo era dare la mia scia a Valtteri per aiutarlo ad avvicinarsi al Q2 e ci siamo esercitati nelle FP3. Per farlo ho dovuto sacrificare la mia performance, perché ho fatto il giro con gomme usate. Dobbiamo comunque migliorarci e andare avanti per poter lottare. Sappiamo che Baku è imprevedibile e spero che potrò avere delle opportunità per sorpassare e recuperare posizioni”.