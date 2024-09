F1 | Red Bull, Perez: “Carlos era più lento, non mi aspettavo il contatto”

Baku – Che disastro per Sergio Perez nel Gran Premio dell’Azerbaijan. Sfuma il podio per il messicano e la Red Bull ad un solo giro dalla fine.

Quarto al via, Perez prende subito la posizione su Carlos Sainz in partenza e tona ai box dopo quattordici tornate. Da li riesce a mettersi stabilmente in terza posizione, instaurando un trenino con i due contendenti alla vittoria, Oscar Piastri e Charles Leclerc. Nel gioco di DRS, il messicano ha più volte la chance di avvicinarsi alla Ferrari, che a sua volta tenta l’attacco sulla McLaren. Manca un solo giro quando Leclerc molla il colpo, e Perez ha la chance: il monegasco si difende e arriva Carlos Sainz, che approfitta della lotta tra i due e prende la posizione sulla Red Bull. Sembra che Sainz voglia andare a prendere la posizione anche sul compagno di squadra, ed è così che la Ferrari e la Red Bull si ritrovano ruota a ruota – la posteriore sinistra della rossa con l’anteriore destra del messicano – finendo a muro. Giudicare la dinamica dell’incidente è complicato: la Ferrari è più veloce, è davanti, non ha spazio a sinistra – Carlos è affiancato al muro – mentre Perez ha l’intera pista a disposizione sulla sinistra. Sembra che i due collidano l’uno verso l’altro quasi involontariamente, e per i giudici di gara potrebbe essere proprio la Red Bull ad averne la peggio in termini di sanzioni. Si attende ancora la decisione dei commissari.

AGGIORNAMENTO: Nessuna penalità né per Perez, né per Sainz. I commissari sono arrivati alla decisione analizzando la dinamica dell’incidente, piuttosto che l’esito. Il contatto è quindi giudicato come un semplice incidente di gara.

Perez: “Non mi aspettavo che Carlos che arrivasse così rapidamente”

“Siamo usciti in curva due con parecchio spazio tra le due macchine, non mi aspettavo che Carlos che arrivasse così rapidamente all’interno. Il problema è stato è che lui era meno veloce di me e rapidamente siamo arrivati al contatto. E’ un peccato, perché l’ultima persona con cui avrei voluto avere un contatto è proprio Carlos e concludere il weekend in questo modo è un vero disastro.”.

