Mercedes | GP Baku, Hamilton non va oltre il nono posto: “Gara molto impegnativa”

Non un gran weekend per Lewis Hamilton. Il campione inglese ha chiuso al nono posto il Gran Premio a Baku, ed è riuscito a conquistare due punti grazie all’incidente finale tra Perez e Sainz, perché altrimenti non avrebbe preso nulla. Tra l’altro, il pilota della Mercedes ha lottato per gran parte della sua domenica con Colapinto e Bearman, due giovani alla seconda gara in Formula 1, ma bravissimi a comportarsi in mezzo ai grandi. Il sette volte iridato era consapevole di dover affrontare una giornata impegnativa, vista la partenza dai box per sostituzione della power unit.

“Oggi è stata una gara molto impegnativa – ha ammesso Hamilton. Venerdì eravamo partiti bene, ma il resto del weekend si è rivelato complicato. Abbiamo fatto alcune modifiche in vista di sabato che purtroppo non hanno dato i risultati sperati, ma siamo stati costretti a conviverci. Sapevamo inoltre che sorpassare sarebbe stato difficile, nonostante il lungo rettilineo, perché seguire da vicino nel secondo settore è complicato. Devo fare i complimenti a Franco Colapinto e Oliver Bearman, con cui ho battagliato per gran parte della gara. Hanno fatto un lavoro eccezionale, ed è bello vedere giovani talenti arrivare e fare così bene nelle loro prime gare. È davvero impressionante”.

“Anche se per me è stata una giornata dura, ci sono comunque dei lati positivi: George ha fatto una buona gara e ha portato a casa punti preziosi per il team. Inoltre, abbiamo raccolto molti dati utili su cui lavorare in vista di Singapore. Abbiamo degli aggiornamenti in arrivo prima della fine dell’anno, e speriamo che ci aiutino a fare un passo avanti verso i leader della classifica.”