Formula 1 | McLaren, Piastri: “Sono stato vicino alla perfezione”

Oscar Piastri ha conquistato la seconda vittoria della sua carriera e in stagione. Il pilota della McLaren ha battuto Leclerc e la Ferrari, gestendo meglio lo stint con le gomme dure dal pit-stop alla bandiera a scacchi. A Baku, probabilmente, la SF-24 è stata nel complesso la miglior macchina del weekend, ma nelle operazioni in pista questa volta a Woking hanno agito meglio degli avversari. Una gara non con molti sorpassi, ma certamente tirata fino alla fine, portata a casa alla grande da un pilota fortissimo.

“Penso di essere arrivato vicino alla perfezione – ha detto Piastri. Ho commesso un paio di errori forse, ma tenere un pilota dietro per trenta giri senza fare sbavature è impossibile, quindi sono contento della mia gara. Ci sono state un paio di situazioni nelle quali pensavo di essere nei guai, avendo fatto qualche errore, ma anche Charles ne ha commessi allo stesso modo”.

“Forse anche il vento ci ha dato fastidio nello stesso momento, abbiamo lasciato una virgola insieme alla penultima curva e mi sono visto contro il muro, ma penso più di così non si potesse fare. In termini di passo penso che fossimo più forti a Monza, qua non lo eravamo così tanto, pur essendo comunque competitivi, ma credo che se Charles fosse rimasto in testa avrebbe vinto con ampio margine, quindi questa vittoria ce la siamo guadagnata con un bel sorpasso e poi eseguendo tutto nel modo corretto”.