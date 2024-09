F1 | Sauber, Bottas: “Abbiamo tentato strategie diverse, ma non ha funzionato”

Baku – Ancora una gara lontana dalla zona punti per la Sauber. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, partiti dalla sedicesima e diciassettesima posizione, hanno tentato strategie diverse per cercare di avvicinarsi alla agognata top 10. Sebbene i due siano riusciti a restare in lotta con alcuni avversari, non ne hanno però avuto per avanzare in classifica, e alla bandiera a scacchi il finlandese resta sedicesimo, mentre Zhou è quattordicesimo.

Bottas: “Abbiamo tentato di diversificare le strategie delle due vetture”

“E’ stata una giornata dura per noi. Abbiamo tentato di diversificare le strategie delle due vetture, ma alla fine non è servito a nulla. Il problema più grande è stato il rapido degrado delle media già al via, che ci ha costretto ad anticipare il pit-stop. La vettura è migliorata con la mescola hard, ma anche con quella abbiamo faticato verso la fine. Nonostante l’uscita di alcuni dei nostri avversari, non siamo riusciti a fare uno stint bilanciato e siamo ancora fuori da punti. Ci riproveremo a Singapore”.

Zhou: “Incoraggiante vedere i progressi fatti in questo weekend”

“Credo che la mia gara sia stata pulita. Il team ha escogitato una ottima strategia, ma non eravamo abbastanza veloci per lottare per i punti. Detto questo, è comunque incoraggiante vedere i progressi fatti in questo weekend. Siamo ora in grado di lottare con altri team, è positivo. La strada davanti a noi è ancora lunga, e anche se siamo lontani da dove vorremo essere, continueremo a lottare e lavorare insieme per chiudere il gap”.