F1 | Red Bull, Christian Horner vince con la strategia ad Austin

Christian Horner e l’intera Red Bull festeggiano la diciassettesima vittoria della stagione, la quindicesima per Max Verstappen. L’olandese vince la gara al COTA scattando dalla sesta casella in griglia e sbaragliando gli avversari, che ad ogni weekend sono sempre più vicini. Verstappen costruisce la sua vittoria lentamente, col muretto che “spoilera” la strategia prevista per il campione del mondo. Il dominio Red Bull ha fatto venir fame agli avversari, tanto che sia Mercedes, sia Ferrari, cadono nella trappola tentando di andare per una sola sosta, dimenticando quindi tutti i dati raccolti durante la Sprint. Accecati dalla voglia di vincere, gli avversari distruggono le strategie, lasciando quindi Verstappen libro di trionfare verso il traguardo, seppur con qualche problemino ai freni. Max continua a vincere, ma gli avversari si stanno avvicinando.

“Prima della gara tutte le nostre simulazioni continuavano a suggerire che la strategia a due soste fosse la migliore per noi, e ci siamo attenuti al piano. L’unica incertezza era sulla mescola, se montare la hard o la media per lo stint centrale. Abbiamo fatto una scelta opposta a quella di Lando, lui ha messo due hard, per cui abbiamo montato la media, la mescola migliore. E’ stata una scelta cruciale per Max, che è riuscito a fare il sorpasso, prendersi la posizione e tenerla fino alla fine. Purtroppo ha anche avuto a che fare con un problema ai freni, sono sicuro che lo abbiate sentito – scherza il team principal – è stata dura per lui, credo che la sua intera concentrazione fosse li, anche se è comunque riuscito a portare la vittoria a casa. La sua cinquantesima, un altro fenomenale traguardo.

“Anche Checo ha corso bene: ha avuto un po’ di gare toste, ma oggi aveva un buon ritmo e credo che possa trarre molta fiducia da questo risultato. Speriamo che resti carico anche per la sua gara di casa. Tutti gli occhi sono puntati su di lui, in Messico, vedremo cosa riusciremo a fare”.