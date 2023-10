F1 | Haas, Hulkenberg e Magnussen fuori dalla zona punti ad Austin

F1 GP Stati Uniti Haas – 13° e 16° posizione (diventata poi 11° e 14°. grazie alle squalifiche di Lewis Hamilton e Charles Leclerc) per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen nell’ultimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante il cambio d’assetto che li ha costretti a partire dalla pit lane, i due piloti della Haas hanno sofferto e non poco la gestione dei pneumatici al Circuit of the Americas, perdendo di fatto una ghiotta opportunità. Una condizione che dovrà spingere la scuderia statunitense ad approfondire i propri studi sul nuovo pacchetto tecnico presentato questo fine settimana in Texas.

“Penso che la gara sia andata meglio rispetto a quanto ci aspettavamo grazie ai cambiamenti che abbiamo apportato tra sabato e domenica”, ha affermato Kevin Magnussen. “Il carico è sicuramente aumentato e l’assetto era andato nella giusta direzione. Ad ogni modo non è ancora abbastanza, visto che non eravamo veloci come volevamo. Abbiamo finito nella posizione in cui eravamo scattati dalla pit lane e non possiamo ritenerci soddisfatti di questo”.

Qui invece le impressioni di Hulkenberg: “La vettura offriva delle sensazioni migliori e in generale le prestazioni risultavano più promettenti rispetto alla Sprint. Tutto ciò però ha avuto un prezzo, ovvero la partenza dalla pit lane. Penso che con una qualifica decente, oggi, saremmo riusciti a lottare per la zona punti. Ci sono alcuni segnali positivi e incoraggianti da questo fine settimana, ma allo stesso tempo la gestione delle gomme non è stata semplice”.