F1 | AlphaTauri, Tsunoda conquista punti e il giro veloce in gara

Yuki Tsunoda si prende la rivincita sulla Sprint Race, terminando la gara in zona punti e conquistando anche il punto addizionale per il giro veloce. Il giapponese era rimasto escluso dal Q3, in qualifica, per soli diciotto millesimi, mentre nella Shootout è rimasto relegato alle ultime file della griglia. In gara, Tsunoda non si è perso d’animo, arrivando anche a montare le soft per il giro finale, per conquistare il giro veloce in gara. Yuki taglia il traguardo in decima posizione, ma dopo la squalifica di Hamilton e Leclerc avanza in ottava.

“È stata una buona gara e sono felice. Segnare punti su questa pista per tre volte consecutive è fantastico, soprattutto davanti ai tifosi di Austin. Ottimo lavoro e complimenti alla squadra. Tutti in factory, a Faenza come a Bicester, e in pista stanno lavorando sodo ed è soddisfacente vedere che gli aggiornamenti apportati sembrano funzionare bene. Stiamo riducendo il gap per lottare per la P10 – afferma Tsunoda – siamo stati un po’ fortunati con Fernando Alonso alla fine, ma abbiamo massimizzato le performance perché se non fossimo stati lì in quel momento, non saremmo stati in grado di trarne vantaggio e segnare punti. Quando la squadra mi ha richiamato ai box mi era preso un colpo, pensavo ci fosse un problema, invece mi hanno detto che montavamo le gomme Soft per il giro veloce. È stata la prima volta che ho tentato il giro veloce nell’ultimo giro della gara e mi sono divertito molto, è stato emozionante. Adesso ci concentreremo per continuare a tenere questo slancio nelle ultime gare della stagione”.

Gara non altrettanto semplice, invece, per Daniel Ricciardo. L’australiano è tornato al volante dopo la convalescenza seguito all’incidente di Zandvoort. Seppur nella Sprint le cose siano andate meglio – Daniel ha chiuso in dodicesima posizione davanti a Tsunoda – la situazione in gara si è poi capovolta: Ricciardo si è ritrovato imbottigliato nel traffico di bandiere blu e alla fine taglia il traguardo per ultimo, in quindicesima posizione.

“Il Texas non è stato molto clemente. All’inizio tutto stava andando bene, ma il problema è stato che una volta che sono arrivate le auto con le bandiere blu alle nostre spalle, abbiamo perso tempo. Sembravamo in difficoltà nel traffico e in seguito abbiamo avuto dei danni, quindi ci mancava il passo. Con la mescola media ho fatto gli stessi tempi di Yuki, ma dato che ho fatto una sola sosta, ho gestito meglio le gomme. Fisicamente mi sento meglio rispetto a ieri, la gara Sprint è stata utile per prepararmi al Gran Premio. Ho fatto più chilometri e in una gara come questa c’è tanto da imparare. Adesso si va all’attacco per il Messico”.