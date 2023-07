F1 | Red Bul, Perez ritrova il sorriso a Budapest: ora a Spa per un weekend pulito

Dopo un’altra qualifica disastrosa, pur avendo rivisto dopo ben cinque weekend la Q3, Sergio Perez ha fornito un’ottima prestazione nella gara di Budapest, conquistando un podio per certi versi insperato visto come era iniziato il suo fine settimana magiaro, con la Red Bull distrutta dopo due minuti di prove libere. Checo ritrova il sorriso e adesso pensa alla tappa di Spa-Francorchamps con più ottimismo dopo un periodo davvero complicato e nel quale si è trovato spesso sotto pressione, più per colpa sua che per fattori esterni.

“Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, stiamo conquistando incredibili successi in un momento storico – ha detto Perez. Tutti hanno fatto un lavoro incredibile a Budapest, spingendo al massimo e la ricompensa è stata il risultato finale. Per me il Belgio significa fare un passo avanti nelle prestazioni ed essere lassù dall’inizio del weekend. Il meteo dovrebbe essere insidioso, come sempre a Spa, e abbiamo il format della Sprint Race con il quale rapportarci, e la preparazione al weekend sarà quindi molto limitata. Devo continuare a spingere, e l’obiettivo, come sempre, sarà quello di ottenere il miglior risultato possibile”.