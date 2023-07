Formula 1 | Red Bull: Verstappen all’attacco anche a Spa, ma la pioggia potrebbe scombussolare tutto

Il Gran Premio del Belgio è una classica per la Formula 1. Per molti infatti, il circuito di Spa-Francorchamps è considerato come l’università di questo sport, e chi se non Max Verstappen ha tutte le carte in regola per laurearsi ancora una volta nello splendido scenario delle Ardenne? Lo scorso anno l’olandese vinse per dispersione nonostante la partenza dalla settima fila, avendo a disposizione in quel momento una vettura assolutamente dominante come la RB18. Nel prossimo weekend la musica non sembra cambiare più di tanto, e c’è il rischio di rivedere una sua performance in solitaria e senza troppi problemi.

“Sembra che possa piovere nel weekend del Belgio, quindi avrà sicuramente un impatto importante – ha detto Max. Queste situazioni rendono weekend sempre più interessanti e caotici. Spa è la mia pista preferita, quindi sono impaziente di correre qui e vedere i fan, dovrebbe essere un fine settimana divertente. Sarà interessante vedere come si comporterà la nostra macchina nelle curve più veloci. Ho dei bei ricordi su questo tracciato, e dopo un ottimo lavoro in Ungheria, spero di poter dare il massimo anche in Belgio, essendo l’ultimo sforzo prima della pausa estiva”.