F1 | Ferrari lancia una piccola anticipazione sulla livrea della SF-24

F1 Ferrari SF-24 – In attesa della presentazione ufficiale del prossimo 13 febbraio, Ferrari ha mostrato una piccola anticipazione della livrea che Charles Leclerc e Carlos Sainz poteranno in pista nel prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Tramite i propri account social, la Scuderia ha mostrato un copri-cerchio della nuova monoposto completamente verniciato di rosso e con alcuni particolari in giallo, tra l’altro della stessa tonalità che il Cavallino ha usato nella 499P che con James Calado, Antonio Giovanni e Alessandro Pier guidi ha vinto la scorsa 24h di Le Mans. Da notare che questo giallo, se usato in livrea, non sarebbe una vera e propria novità, visto che i due piloti l’hanno già indossato nel Gran Premio d’Italia a Monza andato in scena lo scorso settembre.

Ferrari, scompare il nero e torna il bianco in livrea?

Inoltre, da un’altro scatto – sempre pubblicato sui social e riguardante le tute – si evince come nella grafica sarà presente il bianco e non il nero, ampiamente utilizzato nel 2023. Una particolarità che i tifosi hanno imparato a conoscere nel periodo in cui Santander ricopriva il ruolo di Main Sponsor. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire che tipo di novità riserverà il Cavallino ai propri tifosi. La SF-24, ricordiamo, verrà presentata in 13 febbraio online e nella stessa giornata effettuerà una breve sessione di shakedown a Fiorano.