F1 | Racing Bulls, Ricciardo torna in Q3 ad Imola

Imola – Daniel Ricciardo torna in Q3: un risultato che mancava dal Gran Premio del Messico del 2023, e non c’era occasione migliore se non nel weekend di casa. I tifosi della scuderia di Faenza possono già festeggiare per l’ottimo risultato della qualifica, con entrambi i piloti in Q3, ma resta ancora la gara da disputare. Ricciardo riesce a strappare l’ingresso in Q3 a Sergio Perez, per soli 15 millesimi; nell’ultima sessione mantiene la decima posizione, confermando l’andamento della qualifiche che lo ha visto sempre leggermente più indietro rispetto a Tsunoda.

Ricciardo: “Sarebbe fantastico se entrambi riuscissimo a conquistare punti nella gara di casa della squadra”

“È stata una giornata davvero buona e positiva per il team. Siamo contenti perché siamo riusciti a entrare entrambi in Q3. Yuki sta facendo un ottimo lavoro guidando bene dall’inizio del weekend, è a suo agio con la vettura fin dalle PL1. Le qualifiche per me sono andate meglio delle altre sessioni. Abbiamo fatto progressi rispetto all’inizio del weekend, dato che inizialmente faticavamo un po’ più rispetto a Yuki. In ogni giro cercavo sempre di trovare un po’ di prestazione qua e là, ma il primo settore rimane la parte in cui fatico di più. È lì che ho perso tempo, ma continueremo ad analizzare la situazione questa sera per capire meglio e migliorare. Siamo in una buona posizione e mi sento felice e a mio agio nell’auto per il resto del giro, quindi si tratta di capire cosa posso fare meglio in quel settore specifico. Abbiamo fatto dei miglioramenti, ma non sono ancora sufficienti per competere con i ragazzi più avanti. Guardando a domani, siamo nella prima metà della griglia, il che è positivo; quindi, cercheremo di ottenere qualche punto a fine gara. Sarebbe fantastico se entrambi riuscissimo a conquistare punti nella gara di casa della squadra, quindi daremo il massimo per riuscirci!”