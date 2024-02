F1 | Piastri non ha dubbi: “Ferrari è la seconda forza alle spalle della Red Bull”

F1 Piastri – Parlando ai media presenti in Bahrain, Oscar Piastri ha raccontato gli equilibri emersi tra Red Bull, Ferrari e McLaren, precisando come le prime due squadre – al momento – occupino le posizioni di vertice dello schieramento, almeno stando ai dati emersi nella tre giorni di test dellla scorsa settimana.

Red Bull e Ferrari, infatti, sono riuscite a mostrare una performance costante sia sul giro secco che sul passo gara, aspetto che permetterà a Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc e Carlos Sainz un piccolo vantaggio su tutta la concorrenza nel week-end di gara che scatterà questo giovedì. Per quanto riguarda la MCL38, invece, l’australiano ha promosso la base studiata dai tecnici durante l’inverno, precisando però come la squadra dovrà accelerare sul fronte sviluppo per mirare alle posizioni sul podio.

Piastri e il punto di vista su Red Bull, McLaren e Ferrari

“Red Bull è senza dubbio un passo avanti, ma anche la Ferrari sembra molto veloce. Non nella stessa misura, ma sono certamente la seconda forza in campo. Noi come McLaren abbiamo ancora un pò di lavoro da fare, ma possiamo contare su una buona base di partenza. Partiamo da un livello incoraggiante. Siamo tra le prime posizioni del centro-gruppo, ma se vogliamo cominciare a lottare per il podio o per la vittoria dobbiamo estrarre più performance dal nostro pacchetto. Serve un passo in avanti. Per noi non sono stati test tranquilli, ma abbiamo svolto un buon lavoro e io stesso mi sento più a mio agio rispetto alle prime tornate. Dobbiamo lavorare in attesa di capire i reali valori in campo”.