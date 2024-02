F1 | Haas, Magnussen e Hulkenberg felici dell’atmosfera nel team in vista del Bahrain

F1 Haas GP Bahrain – Moderata soddisfazione per Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg in vista del prossimo Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del mondiale 2024 di Formula 1. Intervistati dal sito ufficiale della squadra, i due piloti hanno promosso il lavoro di ottimizzazione svolto sulla VF-23 durante i test, precisando come ogni singolo membro del team non veda l’ora di scoprire gli equilibri sulla griglia di partenza di quest’anno. Haas, ricordiamo, ha lavorato principalmente sul degrado gomme e fin dalla prima gara sarà chiamata a dimenticare le pessime prestazioni dello scorso campionato.

Magnussen felice dopo il debutto con la VF-23

“Possiamo essere felici dei test. L’obiettivo era lavorare su sessioni lunghe con carichi di carburante elevati, affrontando questioni legate alle gare che erano il nostro principale problema l’anno scorso, e credo che abbiamo fatto progressi. Non voglio creare aspettative e penso che abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma siamo arrivati al livello che ci aspettavano con il lavoro svolto durante l’inverno e in questi giorni di test.

È un circuito difficile, specialmente per le posteriori, e la degradazione delle gomme di solito è piuttosto alta. Avere dei riscontri positivi su questo tracciato è quindi qualcosa di abbastanza positivo. La gestione delle gomme non è facile e in tal senso i test qui ci hanno aiutato a capire. Non vedo l’ora di vedere dove saremo in gara. Quello è sempre il test finale per capire se abbiamo fatto progressi o no. Tutti sono di buon umore e c’è davvero una buona atmosfera nel team. Un’atmosfera che non sentivo da un po’ di tempo”.

Hulkenberg, sensazioni positive in vista del GP Bahrain

“Nel complesso i test pre-stagionali sono stati buoni e positivi. È sempre difficile e non voglio entusiasmarmi troppo, ma abbiamo sicuramente apportato dei miglioramenti in alcune aree in cui avevamo delle difficoltà l’anno scorso. È ancora troppo presto per dire dove ci troviamo, ma sono stati giorni divertenti e abbiamo avuto successo dal punto di vista dell’esecuzione dei test e dell’affidabilità. Non vedo l’ora di iniziare la stagione. Sono curioso di vedere come si svilupperà tutto.”