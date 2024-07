Silverstone regala agli appassionati una Formula 1 spettacolare in attesa della Ferrari [VIDEO]

Formula 1 Silverstone – Intervenuto come da tradizione al termine dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Carlo Vanzini ha raccontato le emozioni della domenica di gara a Silvestone, sottolineando come il tracciato inglese abbia regalato agli appassionati una sfida finalmente incerta e giocata sul filo dei millesimi.

Mercedes, McLaren e Red Bull si sono alternate al vertice nel corso della gara, rivelandosi degli avversari seri e concreti per la conquista del titolo. Dove come favorito, però, appare sempre Max Verstappen, anche grazie alla capacità di ottimizzare la raccolta punti di week-end in week-end.

Il tutto ovviamente in attesa della Ferrari, squadra che quasi certamente si unirà alla partita non appena verranno risolti i problemi di boucing e porpoising legati all’ultimo pacchetto di novità introdotto a Barcellona. Appuntamento tra due settimane a Budapest per il Gran Premio d’Ungheria.