F1 | Piastri porta la McLaren in prima fila nelle qualifiche di Suzuka

La McLaren ha concluso come meglio non poteva il sabato di qualifiche di Suzuka. La scuderia di Woking infatti è riuscito ad avere la meglio sulla concorrenza (Ferrari, Mercedes, Aston Martin) firmando il secondo e terzo tempo rispettivamente con Oscar Piastri e Lando Norris. Il giovane talento australiano, che nei giorni scorsi ha firmato il prolungamento con il team inglese fino al 2026, ha disputato un’ottima sessione preceduto dal solo Max Verstappen che ha firmato una grande pole position.

Piastri, che ha pagato quasi sei decimi di ritardo dal due volte campione del mondo, guarda con ottimismo alla gara di domani dove cercherà di sfruttare questa grande chance – soprattutto in partenza – su una pista tecnica e selettiva come Suzuka.

“Il primo giro in Q3 è stato molto consistente, sono piuttosto soddisfatto di quello che ho fatto – ha dichiarato Piastri al termine delle qualifiche – Potevo fare qualcosina in più, fare meglio nell’ultima chicane, però è stato un buon giro. Il primo settore è stato buono nel secondo tentativo, ma non altrettanto gli ultimi due. Sono comunque contento del secondo posto, fin qui è stato un ottimo weekend. Abbiamo portato degli aggiornamenti alla vettura e siamo stati veloci. Pensiamo di avere delle possibilità anche in gara”.

Piastri, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Domani ripartirò in prima fila dopo un bel po’ di tempo, sarà molto bello. Avrò solamente una macchina davanti da superare e cercherò di farlo”.