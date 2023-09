F1 | È tornato il solito Verstappen: l’olandese firma una super pole position a Suzuka

L’appuntamento di Singapore, dove si è corso nello scorso settimana sul tracciato cittadino di Marina Bay, è stato solamente un caso isolato. La Red Bull è tornata a fare la Red Bull, o meglio Max Verstappen è tornato a dettare legge. Sulla pista di Suzuka l’olandese è stato il protagonista assoluto, lasciandolo solamente le briciole alla concorrenza. Il due volte campione del mondo ha infatti firmato una straordinaria pole position, infliggendo distacchi importanti ai rivali: quasi sei decimi al primo inseguitore, la McLaren di Oscar Piastri, oltre sette al compagno di squadra Checo Perez solamente quinto.

“Finora è stato un weekend incredibile da parte nostra, specialmente in qualifica quando si può davvero spingere al limite – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – È stata una splendida sensazione. Siamo reduci da un weekend negativo, però sentivo già dalla preparazione che abbiamo fatto che questo sarebbe stata una buona pista per noi. Chiaramente non puoi avere certezze, ma fin dal primo giro siamo andati molto bene e cerchi sempre di apportare miglioramenti. Fare la pole qui è fantastico”.