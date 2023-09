F1 | GP Giappone, Norris promuove le prestazioni McLaren

Lando Norris ha esternato soddisfazione per il risultato ottenuto dalla McLaren nelle qualifiche di Suzuka. L’inglese ha ottenuto il terzo tempo, preceduto di pochi millesimi (35 per la precisione) dal compagno di squadra Oscar Piastri, mentre più staccato Max Verstappen autore di un’ottima prestazione che gli è valsa una super pole position. L’alfiere della scuderia di Woking, nonostante sia stato battuto dalla MCL60 gemella, ha promosso il proprio sabato guardando con ottimismo al Gran Premio del Giappone di domani.

“Come squadra è stata un’ottima giornata, Oscar ha fatto un grande lavoro e anche da parte di Max come sempre – ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche – Sono contento dei miei giri, questo è un circuito complicato e velocissimo. Basta un piccolissimo errore per perdere tanto tempo sul giro. Partiamo da buone posizioni in vista della gara di domani”.

Norris ha poi aggiunto: “Alcune delle storie migliori della McLaren sono state ottenute qui, in Giappone. Speriamo di ottenere un buon risultato, continuando quella tradizione. Però sarà difficile, perché Max sta facendo un ottimo lavoro con la sua Red Bull. Faremo il possibile per complicargli la vita”.