Formula 1 | Verstappen a caccia di un nuovo record a Zandvoort

Formula 1 GP Olanda Red Bull – Dopo aver letteralmente dominato la prima parte di questo campionato, Max Verstappen non vede l’ora di tornare in pista per il prossimo Gran Premio d’Olanda, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Sul tracciato di casa a Zandvoort, l’olandese intende non solo confermare le vittorie conquistate nel 2021 e nel 2022, ma anche agguantare il record di primati stagionali consecutivi (9) attualmente nelle mani di Sebastian Vettel (stagione 2013). Un’altra perla che confermerebbe la forza che sta mostrando il bimimio composto dallo stesso pilota oranje e dalla Red Bull.

“Le vacanze estive sono state davvero belle e ho trascorso un bel po’ di tempo rilassandomi con gli amici”, ha rivelato il Campione del Mondo in caria. “Sono entusiasta di ricominciare a correre e non c’è modo migliore per iniziare se non in Olanda. È un circuito fantastico e i fan sono incredibili lì. Il tempo potrebbe essere clemente, ma non importa. Bagnato o asciutto faremo del nostro meglio per assicurarci di ottenere il massimo dei punti”.