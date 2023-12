F1 | Ufficiale: nel 2024 ci saranno sei Sprint Race

Nella prossima stagione di Formula 1 ci saranno ben sei eventi caratterizzati dal format Sprint Race. Gli appuntamenti scelti per il campionato 2024 sono Shanghai (19-21 aprile, il GP di Cina torna in calendario dopo ben cinque anni d’assenza), Miami (3-5 maggio), Spielberg (28-30 giugno), Austin (18-20 ottobre), San Paolo (1-3 novembre) e Lusail (29 novembre-1 dicembre). Durante l’ultima riunione della F1 Commission, svoltasi ad Abu Dhabi in concomitanza con l’ultima gara della stagione, si è deciso di apportare delle modifiche al weekend Sprint andando così a separare ulteriormente l’evento della mini gara da quello principale della domenica.

Il comitato consultivo sportivo lavorerà su dettagli specifici, in modo particolare per quel che riguarda il parco chiuso, presentando una proposta durante la prima riunione 2024 della F1 Commission e successivamente verranno annunciate modifiche al format Sprint.

“Sono lieto di annunciare sei entusiasmanti sedi per gli eventi F1 Sprint della prossima stagione tra cui due nuovi paesi ospitanti, Cina e Miami, che saranno entrambe fantastiche aggiunte e offriranno grandi gare per tutti i nostri fan presenti all’evento e per coloro che le guarderanno da casa – ha detto il CEO del Circus Stefano Domenicali – Fin dalla creazione nel 2021 la Sprint è stato costante nel fornire un aumento del pubblico in TV, più intrattenimento in pista per i fan durante gli eventi e un maggiore coinvolgimento degli stessi sulle piattaforme social e digitali. Non vediamo l’ora che arrivino gli entusiasmanti eventi del prossimo anno”.

“Sono lieto di confermare i sei eventi Sprint per la prossima stagione e non vedo l’ora che ritornino le quattro sedi ospitanti che quest’anno hanno offerto un’emozionante azione – ha dichiarato il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem – L’aggiunta di Shanghai sarà una sfida per i team e i piloti con la Formula 1 torna in Cina per la prima volta dal 2019, mentre una Sprint a Miami aggiungerà una nuova dimensione a un fine settimana affascinante. Dobbiamo adattarci continuamente per assicurarci di fare ciò che è meglio per lo sport, e come tale stiamo lavorando con la FOM e i team per definire la direzione futura del format Sprint”.