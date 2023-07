F1 | Perez: “La battaglia con Verstappen? Nessun problema, ci siamo parlati”

Seconda posizione per Sergio Perez nella Sprint del Gran Premio d’Austria. Una gara che per il messicano non è stata certamente in discesa, caratterizzata nei primi metri dal duello con il compagno di squadra Max Verstappen. Una battaglia che non ha avuto conseguenze importanti per entrambi, anche se Checo ha dovuto sbarazzarsi della Haas di Nico Hulkenberg che nel frattempo lo aveva superato approfittando della lotta tra le due monoposto anglo-austriache.

Una battaglia a cui Perez non ha dato molto peso al termine della corsa, sottolineando che ha pensato a conservare la P2 anziché dare la caccia alla RB19 gemella.

“Abbiamo fatto una buona partenza, abbiamo lottato un po’ con Max che però mi ha fatto perdere la posizione da Hulkenberg. È stato molto bravo nei primi due giri, molto difficile da superare – ha dichiarato Perez al termine della Sprint Race – La battaglia con Verstappen? Ho cercato di passarlo in curva 2, lui pensava lo avessi chiuso ma non l’ho visto. Poi ho cercato di proteggermi, ma una volta che l’ho visto ho aperto la porta e gli ho ridato la posizione. Non c’è nessun problema.

Perez, continuando con la propria analisi, ha detto: “Una volta che ho superato Hulkenberg dovevo gestire le gomme per garantirmi di arrivare al traguardo, perché sarebbe stato molto semplice commettere un errore e poi molti piloti sono rientrati per montare le slick. Dunque mi sono accontentato di portare la macchina a traguardo”.