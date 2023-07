F1 | GP Austria, Sainz a podio nella Sprint Race: “Buon risultato, ora pensiamo alla gara”

Terzo posto per Carlos Sainz nella Sprint Race disputata questo pomeriggio al Red Bull Ring. La Ferrari, con il gradino più basso del podio conquistato dallo spagnolo, dà così continuità alle prestazioni viste in Canada e domani sarà chiamata a replicare quanto di buono fatto finora. L’alfiere del Cavallino ha ottenuto il massimo risultato possibile, giungendo alle spalle delle sole Red Bull, in una sessione caratterizzata dall’asfalto bagnato che poteva creare non poche difficoltà ai piloti.

“Le condizioni erano difficili, anche perché era la prima volta con le intermedie e non sapevi cosa aspettarti dal bilanciamento e da questo tipo di pista – ha dichiarato Sainz al termine delle qualifiche – Il passo era discreto, ho faticato nelle curve ad alta velocità all’inizio ma poi sono riuscito a recuperare il passo. Ero abbastanza vicino a Perez, ma le Red Bull erano troppo veloci per noi”.

Sainz ha poi aggiunto” Quando abbiamo superato Hulkenberg sentito un po’ più fiducia, la pista si stava asciugando però non sono riuscito ad avvicinarmi a sufficienza a Checo. Abbiamo ottenuto un buon risultato, è una buona giornata per me e cercheremo di mettere tutto insieme in vista di domani”.