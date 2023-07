F1 | Sprint GP Austria, sportellate Perez-Verstappen al via [VIDEO]

F1 Sprint GP Austria – Duello tra Max Verstappen e Sergio Perez nei primi metri della Sprint valida per il Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

I due portacolori della Red Bull, tra la staccata di curva 1 e quella di curva 4, si sono sfidati a colpi di “sportellate”, con il primo che è riuscito a difendere la prima posizione dopo una partenza non positiva. Una sfida entusiasmante che per certi versi ha confermato il rapporto non idilliaco tra i due.

L’olandese, ricordiamo, si è imposto sul compagno di squadra e su Carlos Sainz. Appuntamento alle 15.00 di domani per lo start della gara vera e propria di questo fine settimana al Red Bull Ring. La griglia di questa corsa, ricordiamo, verrà stabilita in base ai risultati ottenuti nelle qualifiche di ieri pomeriggio.