F1 | Perez: “Anche senza il ritiro di Verstappen la Ferrari avrebbe vinto il GP d’Australia”

Sergio Perez non ha dubbi. Anche se Max Verstappen fosse rimasto in gara, con l’olandese che si è dovuto ritirare nei primissimi giri della corsa a causa di una problematica legata all’impianto frenante, la Ferrari avrebbe comunque conquistato la vittoria nel Gran Premio d’Australia con Carlos Sainz.

Il messicano, discutendo dell’ultima gara andata in scena all’Albert Park di Melbourne dove è stato protagonista di una corsa difficile, ha sottolineato come Ferrari e McLaren siano risultate più competitive su una pista come quella australiana.

“La Ferrari avrebbe vinto la gara anche senza il ritiro di Verstappen – ha ammesso Perez ai microfoni di Sky Sports F1 – Non avevamo ritmo, abbiamo faticato fin dall’inizio della gara”.

Il messicano, continuando con la propria analisi, ha poi aggiunto: “Ferrari e McLaren sono state un passo davanti a noi. Non siamo riusciti a sfruttare la finestra. C’è del lavoro da fare in vista dei prossimi appuntamenti. Quello di Melbourne è un asfalto unico e per tutto il weekend non siamo riusciti a gestire il miglior livello di grip possibile”.