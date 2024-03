F1 | Ferrari, Leclerc: “Sarà fantastico avere Hamilton come compagno di squadra”

Da Carlos Sainz a Lewis Hamilton. Il 2025 regalerà a Charles Leclerc un nuovo compagno di squadra, non certo l’unico arrivato ma bensì il pilota che può vantare il maggior numero di campionati del mondo (condivisi con Michael Schumacher) e il maggior numero di vittorie in gara. Discutendo del futuro in rosso, il monegasco ha ammesso come sia affascinato da questa sfida che lo vedrà essere al fianco di un’autentica iconica della classe regina del motorsport.

“Imparerò da Lewis – ha dichiarato Leclerc ai microfoni di Fox Sports Australia – Per il sottoscritto è un’opportunità per dimostrare quello che sono capace di fare, sarà una sfida entusiasmante. Penso che sarà grandioso. Ero a conoscenza da diversi mesi che poteva esserci questa possibilità. È stata comunque una sorpresa apprendere che questa opportunità sul tavolo si sarebbe potuto concretizzare”.

L’attuale alfiere del Cavallino ha poi aggiunto: “Lewis si unirà alla nostra squadra, una sfida incredibile per me perché parliamo del pilota con il maggior numero di vittorie in Formula 1. Sarà fantastico averlo al mio fianco come compagno di squadra”.