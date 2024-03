F1 | Leclerc: “Tutti conoscono il valore di Sainz, è uno dei piloti più quotati”

Il 2024 chiuderà il rapporto professionale tra Ferrari e Carlos Sainz e di conseguenza tra lo spagnolo e l’attuale compagno di squadra Charles Leclerc. Il monegasco, che con il secondo posto ottenuto domenica scorsa all’Albert Park ha permesso alla scuderia del Cavallino di tornare ad ottenere una doppietta nell’appuntamento australiano dopo ben vent’anni, ha discusso del talento di Sainz che gli permetterà senza problemi di trovare la soluzione migliore per il proseguimento della propria carriera in Formula 1.

Come accaduto lo scorso sul tracciato cittadino di Singapore, anche domenica scorsa Sainz è riuscito a interrompere con una vittoria la striscia di vittorie consecutive della Red Bull. Lo spagnolo, costretto al forfait nel precedente appuntamento di Jeddah a causa di un’improvvisa operazione di appendicite, è stato protagonista all’Albert Park di una prestazione incredibile che lo ha portato a dominare la corsa fino alla bandiera a scacchi.

“Penso che tutti conoscano il valore di Carlos all’interno del paddock – ha dichiarato Leclerc, citato da Formula1.com – È uno dei piloti più quotati ed è stato estremamente competitivo ogni volta che è salito su una vettura di Formula 1. Lo ha mostrato più volte, quindi non penso che sia sottovalutato”.

Il monegasco, completando il proprio discorso, ha poi aggiunto: “Ecco perché ho detto più volte che non sono troppo preoccupato per il suo futuro, perché sono sicuro che tanti team principal stiano parlando con lui. E sono sicuro che avrà tante opportunità. Dovrà solo fare la scelta migliore per la sua carriera”.