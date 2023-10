F1 | GP Messico, Perez sogna una vittoria nella gara di casa

In questo weekend il Circus è impegnato in Messico per il diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2023. Nella tappa dell’Hermanos Rodirguez Sergio Perez sogna di fare il colpaccio e di conquistare la vittoria dinanzi ai suoi connazionali. Per farlo Checo dovrà essere perfetto, avendo accanto un compagno di squadra come Max Verstappen che non è intenzionato a fare sconti nonostante abbia vinto matematicamente il titolo già da qualche settimana.

Perez, discutendo con la stampa presente a Città del Messico, ha ammesso come il suo obiettivo sia proprio quello di salire sul gradino più alto del podio nella gara di casa. L’alfiere della Red Bull è stato protagonista di una stagione travagliata dove, al netto di alcune buone prestazioni, è stato condizionato da diversi errori che non gli hanno consentito di reggere il passo fuori dal comune di Verstappen che finora ha vinto ben quindici gare su diciotto.

“Sarebbe il mio sogno più grande riuscire a ottenere la vittoria qui a casa – ha dichiarato Checo nella press conference del giovedì di Città del Messico – Mi fa piacere tornare qui, soprattutto verso la fine della stagione. Non hai l’opportunità di vedere i tuoi amici così spesso, molti dei tuoi fan, quindi è un fine settimana in cui riesco a vederli tutti. E sono pronto a dare il massimo e spero che funzioni”.

Perez, parlando della prestazioni di Austin, ha detto: “Il divario è molto più piccolo di quanto in realtà venisse mostrato, mettendo fine alla lotta per la gara. Penso che fossimo tutti entro un decimo, massimo due decimi, tra le prime cinque-sei vetture. Abbiamo perso un po’ la direzione con la Sprint, ma abbiamo sicuramente fatto dei buoni progressi. E abbiamo capito. Ho detto che dopo il Qatar abbiamo trascorso alcuni giorni molto positivi in fabbrica, abbiamo scavato nei dettagli e abbiamo capito molte cose per compensare i nostri problemi. Siamo nuovamente in lotta”.

Checo poi ha voluto fare chiarezza sulla sua rivalità con Max Verstappen, dopo che alcune testate locali ne hanno calcato la mano: “Ai media piaccia creare questo tipo di rivalità fuori dalla pista e penso che il nostro sia un grande sport. Siamo un grande esempio per molte giovani generazioni e dovremmo concentrarci solo sul lato sportivo. E qualunque cosa accada in pista dovrebbe sempre rimanere lì. La cosa più importante è che tutto rimanga sulla giusta strada”.