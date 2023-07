F1 | Verstappen squalificato da una gara di iRacing [VIDEO]

Che sia al volante della sua Red Bull RB19 con la quale sta dominando questo Mondiale o davanti ad un simulatore, per Max Verstappen non c’è differenza. E non importa se i premi in palio erano un tostapane (!) e 500 dollari da dare in beneficienza, quando c’è in ballo la competizione, nessuno può fermare il pilota della Red Bull. L’olandese si è reso protagonista di un episodio al quanto bizzarro durante una gara di iRacing, sul circuito virtuale di Spa. Dopo aver ottenuto la pole position, in gara, mentre stava mantenendo la seconda posizione, il due volte campione del mondo è stato colpito dal pilota Sven Hasse. La vendetta dell’olandese non si è fatta attendere e dopo aver ripreso parte alla gara, Verstappen è ripartito puntando Hasse e dopo essere arrivato alla massima velocità, tagliando due curve, ha buttato fuori volontariamente il suo rivale. Subito è scattata la squalifica.



