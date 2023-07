F1 | Norris eletto il “Driver of the Day” del GP a Silverstone

F1 GP Silverstone Driver of the Day – Lando Norris è stato eletto il “Pilota del Giorno” dagli appassionati nell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una gara gestita con intelligenza e furbizia, soprattutto nella battaglia finale con Lewis Hamilton (3°), l’inglese della McLaren è riuscito a garantirsi il secondo gradino del podio alle spalle di Max Verstappen, sfruttando al massimo le novità tecniche introdotte dal team inglese sulla MCL60.

Absolutely no doubt who was getting this one 😉@LandoNorris is your #F1DriverOfTheDay!#BritishGP #F1 @salesforce pic.twitter.com/4l8sBCHH4n

— Formula 1 (@F1) July 9, 2023