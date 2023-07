F1 | Ferrari, il Race Recap del GP a Silverstone

F1 GP Silverstone Ferrari Race Recap – Ci sono 22 gradi nell’aria, 28 sull’asfalto. Il Gran Premio di Gran Bretagna 2023 scatta con cielo coperto ma senza pioggia.

Partenza. Al via Charles tiene la quarta posizione, mentre George Russell sfrutta le sue gomme Soft per sopravanzare Carlos, che è sesto.

Giro 17. A un terzo di gara Max Verstappen precede Lando Norris, oscar Piastri, Leclerc, George Russell e Carlos Sainz.

Giro 19. Charles si ferma per un nuovo treno di gomme Hard e riparte 12°.

Giro 25. Leclerc supera Lance Stroll e sale 11°.

Giro 26. Si ferma anche Carlos per gomme Hard. Riparte 12°, mentre Charles sale nono.

Giro 29. Si ferma Russell che esce dietro a Charles, che sale ottavo. L’inglese però dopo tre giri scavalca il monegasco che scivola nono.

Giro 33. Si ferma Kevin Magnussen. È Virtual Safety Car. Charles si ferma per rimontare Medium nuove. La classifica cambia così: Carlos è settimo, Charles decimo.

Giro 44. Sergio Perez attacca Carlos e lo supera. Lo spagnolo, che ha gomma Hard, per difendersi si scompone e viene superato anche da Alex Albon e da Leclerc. Ferrari nona e decima con Pierre Gasly alle spalle di Sainz.

Finale. Non succede più nulla. Charles è nono, Carlos decimo in una gara poco esaltante per la Scuderia.