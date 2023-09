F1 | Sainz eletto il “Driver of the Day” del GP d’Italia

F1 GP Italia Driver of the Day Sainz – Carlos Sainz è stato eletto il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Grazie alla splendida gara conclusa sul tracciato brianzolo, lo spagnolo si è guadagnato il voto degli appassionati, rivelandosi così il pilota del giorno nella gara di casa della Scuderia di Maranello. Sainz, scattato dalla pole, ha lottato per quasi tutte le tornate della corsa, dapprima con Max Verstappen e successivamente con Sergio Perez e Charles Leclerc.

Una domenica “faticosa”, vissuta con il coltello fra i denti, ma che gli ha permesso di festeggiare uno dei podi più belli della sua carriera. Prossimo appuntamento tra due settimane a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, 16° prova di un mondiale sempre più nelle mani di Verstappen.