F1 | Alonso eletto il “Driver of the Day” del GP d’Olanda

F1 GP Olanda Driver of the Day – Fernando Alonso è stato eletto il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Lo spagnolo, sfruttando una AMR23 “rinata” grazie alle novità tecniche introdotte dalla squadra questo fine settimana, è riuscito a classificarsi alle spalle del vincitore Max Verstappen, garantendosi non solo un altro podio di una fin qui straordinaria stagione, ma anche punti importanti per le classifiche del mondiale Piloti e Costruttori.

L’iberico si è lasciato alle spalle la Alpine di Pierre Gasly, con cui tra l’altro ha avuto una bella lotta all’inizio della corsa, e Sergio Perez, penalizzato di cinque secondi per aver superato il limite di velocità in pit lane. Appuntamento tra sette giorni per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° prova di un mondiale sempre più nelle mani di Max Verstappen.