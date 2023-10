F1 | Piastri eletto il Driver of the Day del GP Qatar

F1 GP Qatar Piastri Driver of the Day – Oscar Piastri è stato eletto il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

L’australiano della McLaren, vincitore della Sprint al sabato e secondo sul traguardo nella “main race” della domenica, ha migliorato il piazzamento ottenuto nello scorso Gran Premio del Giappone a Suzuka, garantendosi altri punti importanti non solo per se stesso, ma anche per la squadra, in piena lotta con l’Aston Martin per il quarto piazzamento nel mondiale Costruttori. Da notare una bella sfida sul finale con Lando Norris, costretto però a chiudere alle sue spalle.

In classifica, grazie al secondo posto di ieri, Piastri sale in nona posizione con 83 punti all’attivo. Uno score niente male considerando che parliamo di un pilota alla prima stagione in Formula 1. Prossimo appuntamento tra due settimane ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti, prima tappa di un tris di gare – tutte back to back – che comprenderà anche Città del Messico e San Paolo.