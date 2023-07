F1 | Perez eletto il “Driver of the Day” del GP d’Ungheria [VIDEO]

F1 GP Ungheria Driver of the Day – Sergio Perez è stato eletto il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 12° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nonostante le difficoltà delle ultime settimane e la nona posizione ottenuta nella qualifica di sabato pomeriggio, il messicano è riuscito a dare una sterzata dal proprio week-end a Budapest, rimontando – a suon di sorpassi e duelli – fino alla terza posizione.

Una vera e propria boccata d’ossigeno, dopo le tante chiacchiere degli ultimi giorni, ma che il pilota della Red Bull dovrà confermare anche tra sette giorni a Spa-Francorchamps, teatro dell’ultima prova di campionato prima della classica pausa estiva di fine campionato. “Checo”, ricordiamo, ha chiuso la gara magiara alle spalle del compagno di squadra Max Verstappen e della McLaren di Lando Norris.