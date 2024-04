F1 | Norris, prestazione maiuscola in Cina che gli regala il “Driver of the Day” di giornata

F1 GP Cina Norris – Titolo di “Driver of the Day” per Lando Norris a Shanghai, teatro dell’ultimo Gran Premio di Cina di Formula 1. Scattato dalla quarto casella, l’inglese è riuscito a condurre una gara brillante, ottenendo un secondo gradino del podio quanto mai importante non solo in ottica Costruttori per la McLaren, ma anche per la propria classifica nel mondiale Piloti.

Norris, subito salito in terza piazza dopo curva 1, ha sfruttato un primo stint più lungo per superare la Red Bull di Sergio Perez, poi incapace di recuperare la posizione in pista a causa di un ottimo ritmo dell’inglese con le mescole hard.

Una prestazione che conferma lo splendido lavoro che sta portando avanti la McLaren sulla MCL35, vettura che oggi si è rivelata allo stesso livello della Ferrari, apparsa più in difficoltà, soprattutto con le gomme più dure.

Norris, ricordiamo, si è classificato alle spalle di Max Verstappen. Appuntamento tra due settimane per il Gran Premio di Miami, prima tappa del campionato che si terrà in terra statunitense.