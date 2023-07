F1 | GP Gran Bretagna, Norris 2° nella gara di casa: “Il team ha fatto un lavoro stratosferico”

Quello di Lando Norris, e chiaramente della McLaren, è stato un weekend da incorniciare. Sulla pista di casa di Silverstone l’alfiere della scuderia di Woking è riuscito ad ottenere il secondo posto, confermando il piazzamento conquistato ieri in qualifica. Il team inglese, che in questo appuntamento ha portato gli aggiornamenti su entrambe le monoposto, ha migliorato sensibilmente le prestazioni rispetto alle scialbe con cui aveva aperto la stagione.

Norris inoltre è stato premiato Driver of The Day del Gran Premio di Gran Bretagna, un riconoscimento più che meritato per l’inglese che è riuscito nello stint finale di gara a regolare il connazionale Lewis Hamilton nonostante il sette volte iridato potesse contare su due mescole di vantaggio.

“Devo ringraziare il team che ha fatto un lavoro stratosferico, nulla sarebbe stato possibile senza di loro – ha dichiarato Norris a fine gara – Sulle gomme dure ero perplesso, ma siamo riusciti a lottare alla grande con Hamilton. Ho cercato di dare filo da torcere a Verstappen, ma poi è stata una gara solitaria ed è stato fantastico. Il team mi ha voluto montare delle gomme con più durata, io invece ritenevo che la scelta più sensata fosse quella di montare le soft. Ma non importa perché sono rimasto secondo”.

Norris, rivolgendosi al pubblico, ha aggiunto: “Ringrazio i tifosi inglesi che hanno sostenuto il sottoscritto e la McLaren, se fossimo arrivato secondo e terzo sarebbe stato meglio. Senza la Safety Car Oscar sarebbe arrivato terzo, l’avrebbe meritato per il grande lavoro che ha fatto”.