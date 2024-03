F1 | GP Bahrain, a Sainz il primo “Driver of the Day” della stagione

F1 GP Bahrain Sainz – Carlos Sainz è stato eletto il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Lo spagnolo della Ferrari, terzo sotto la bandiera a scacchi, ha condotto una gara concreta e priva di errori, regalando alla Rossa il primo podio di una stagione scattata sotto una buona stella. L’iberico si è rivelato veloce con tutte le mescole, confermando il netto passo in avanti della SF-24 in termini di ritmo rispetto alla vettura del 2023.

Una condizione importante che la Scuderia del Cavallino, anche quarta con Charles Leclerc, cercherà di confermare fra sette giorni a Jeddah, sede del GP d’Arabia Saudita.

Your votes have been counted 🗳️@Carlossainz55 is #F1DriverOfTheDay 🥳#BahrainGP @salesforce pic.twitter.com/ACoSmzERgW

— Formula 1 (@F1) March 2, 2024