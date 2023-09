F1 | Oscar Piastri eletto il Driver of the Day dopo la gara di Suzuka

F1 GP Giappone Driver of the Day – Oscar Piastri è stato eletto dagli appassionati il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

L’australiano della McLaren, terzo a Suzuka alle spalle di Max Verstappen e Lando Norris, ha ottenuto il primo podio della carriera in Formula 1, coronando al meglio un week-end vissuto stabilmente nelle posizioni di vertice della classifica. Una bella soddisfazione per un pilota che ha debuttato nel Circus solo ad inizio anno, tra l’altro con numerose polemiche dettate dalla separazione burrascosa con Alpine.

Piastri, attualmente nono in classifica mondiale con all’attivo 57 punti, ha chiuso le qualifiche di ieri in seconda posizione e anche oggi è riuscito a gestire al meglio la pressione, reagendo con successo a diverse situazioni che avrebbero potuto penalizzarlo. Una prova matura che l’australiano proverà a confermare anche tra due settimane a Losail, teatro del prossimo Gran Premio del Qatar di Formula 1.