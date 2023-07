F1 | Verstappen è stato eletto il “Driver of the Day” in Belgio

F1 GP Belgio Driver of the Day Verstappen – Max Verstappen è stato eletto il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nonostante l’arretramento di cinque posizioni sulla griglia di partenza, l’olandese è riuscito a garantirsi l’ennesimo successo di questa stagione, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Sergio Perez e la Ferrari di Charles Leclerc. Una performance di spessore, in un tracciato ormai diventato amico, che ha garantito al Campione del Mondo in carica altri punti importanti nella rincorsa al terzo titolo mondiale della carriera.

Appuntamento a fine agosto per il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, prova che riporterà tutti i piloti in pista dopo la classica pausa estiva di metà stagione.