F1 | Norris e Russell imprecisi, Verstappen no: l’analisi di Vicky Piria sul GP Canada [VIDEO]

F1 GP Canada Verstappen – Max Verstappen è stato il mattatore “senza storie” dell’ultimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Intervenuta a Paddock Live, Vicky Piria ha cercato di snocciolare i punti salienti della gara dell’olandese, precisando come quest’ultimo, rispetto agli avversari, sia riuscito a condurre una gara lineare e priva di sbavature. Una condizione che gli ha permesso di incassare al meglio nei momenti di maggior performance di McLaren e Mercedes, specialmente nella prima metà di gara, e di sferrare l’attacco decisivo alla leadership a fine corsa, subito dopo l’ultimo regime di SC.

Una prestazione solida, concreta e in puro stile Verstappen che ha confermato la grande forza del binomio composto dal Campione del Mondo in carica e dalla scuderia anglo-austriaca. L’alfiere della Red Bull, ricordiamo, si è lasciato alle spalle Norris e Russell. Quarta l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, seguito da Oscar Piastri, Fernando Alonso e Lance Stroll. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly ed Esteban Ocon hanno completato gli ultimi piazzamenti all’interno della top dieci. Prossimo appuntamento con la Formula 1 in programma tra due settimane a Barcellona, teatro del prossimo Gran Premio di Spagna.