Ferrari | Ritiro per Sainz: “Non avevo ritmo, errore frutto dei rischi presi”

Il ritiro di Carlos Sainz si somma a quello di Leclerc. In Canada è stata una vera e propria disfatta Ferrari, con entrambe le macchine al garage ancora prima della bandiera a scacchi. Nessuno dei due piloti, per motivi diversi, aveva il ritmo giusto per competere addirittura con la top 10, segno tangibile che qualcosa sia andato davvero storto alla base di questo fine settimana di Montreal. Lo spagnolo prova ad analizzare la sua gara, ad un passo dalla zona punti fino all’errore che ha portato al ritiro lui e il povero Albon, incolpevole in quel frangente.

“Sinceramente oggi non c’era passo – ammette Sainz. Con le intermedie ci aspettavamo di andare meglio, ma in nessuna condizione in questo weekend siamo stati competitivi. Dobbiamo analizzare il perché: con le slick verso la fine riuscivo ad avere un ritmo migliore, prendendo più rischi, e quando ho spinto un po’ di più ho fatto questo errore che non mi ha permesso di finire la gara. Weekend da analizzare, perché non siamo stati competitivi qui. Quando sei in mezzo al gruppo, anche se sei cinque decimi più veloce non puoi fare molto perché sei nell’area sporca, non senti che vai più forte degli altri. Poi il treno DRS come sempre non aiuta, e quando ero alla fine di quel gruppetto ho fatto di tutto per rischiare e prendere posizioni, ma ho commesso quell’errore: è un segno che quando spingi e non hai fiducia, arrivano gli sbagli, ed è stato così in questo weekend”.